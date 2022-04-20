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Собянин: Москва отправила в Донбасс 400 тонн гуманитарных грузов

16:53
  • среда
  • 20 апреля 2022

Для беженцев собрали 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости

Москва передала беженцам из Донбасса 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с волон­те­рами. Он поблагодарил их и некоммерческие организации за работу.

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"Это огромный поток гуманитарной помощи, и это вещи, которые нужны людям. Это очень важно. И ключевую роль здесь играют некоммерческие организации. Они создают такую смысловую историю и точечно помогают людям, которые оказались в беде", — сказал Собянин.

В среду Собянин провел встречу с волонтерами и руководителями социально ориентированных некоммерческих органи­заций в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Украины и ЛДНР, передает АГН "Москва".

"Восстановили городские фестивали. Сейчас открывается пасхальный. И вы знаете, что у нас в рамках фестивалей благотворительность присутствовала. Я думаю, что в этой ситуации тем более мы будем развивать благотворительную деятельность", — заявил Собянин.

По данным мэрии, в Донбасс отправлено 400 тонн гуманитарного груза в помощь местным жителям. Благотворительный проект организовали на базе центра "Мосволонтер".

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