Определились победители премии "Золотая маска"

Лучшим театральным режиссером назван Дмитрий Крымов

В Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко объявили лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Лучшим спектаклем большой формы признан "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Малой формы - "Товарищ Кисляков" Александринского театра (Санкт-Петербург).

В номинации "Лучшая женская роль" победу одержала Анна Блинова ("Нана" Александринского театра), награду за лучшую мужскую роль получил Евгений Цыганов ("Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция", "Мастерская П. Н. Фоменко").

Лучшим режиссером назван Дмитрий Крымов ("Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция"). Лучший мюзикл - "Антигона" в пермском "Театре-Театре", лучшая опера - "Саломея" в Большом театре, лучший балет - "Чайка" в Большом театре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"