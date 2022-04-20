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Путин не увидел предпосылок для изменения позиций Европы по России

17:07
  • среда
  • 20 апреля 2022

Европейские бюрократы проигнорировали интересы своих предпринимателей

Президент Владимир Путин заявил, что не видит оснований предполагать изменений позиции Европы по отношению к России, так что это надо учитывать в программах развития страны, передает ТАСС.

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По словам главы государства, ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами ВТО, следует до 1 июня проверить эти моменты. Кабмину поручено подготовить комплексную оценку.

Европейские бюрократы, продолжил российский лидер, проигнорировали интересы своих предпринимателей, в связи с этим цены на металл в Европе будут расти, как и инфляция. Вместе с тем внутренний спрос на продукцию металлургии в России нужно стимулировать.

Россия - один из лидеров мировой металлургии, для зарубежных покупателей сотрудничество в этой сфере предсказуемо и взаимовыгодно, добавил Путин.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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