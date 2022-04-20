В Мариуполе пройдет шествие "Бессмертный полк"

Оно состоится в День Победы
Заммэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что в День Победы в городе состоится шествие "Бессмертного полка".
"Мариупольцы очень ждут это мероприятие", - добавила она (цитата по ТАСС).
По словам Калачевой, "Бессмертный полк"- это самое главное и самое патриотическое мероприятие.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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