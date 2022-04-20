Россия успешно испытала межконтинентальную ракету "Сармат"

На всех этапах полета были подтверждены расчетные характеристики

Министерство обороны России сообщило вечером в среду, что на космодроме "Плесецк" из шахтной установки был успешно проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

На всех этапах полета были подтверждены расчетные характеристики, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.

Как добавили в Минобороны, "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

"Комплекс "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты, принципиально расширился диапазон её боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки", - сказано в сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин поздравил армию с успешным испытанием "Сармата", не имеющего аналогов в мире, передает РИА "Новости". По словам главы государства, ракетный комплекс обеспечит безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается ей угрожать.

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