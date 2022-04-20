Украина попросила у МВФ 5 млрд долларов в месяц

Экономика страны упадет почти на 35%

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украина запросила 5 миллиардов долларов на "сохранение функционирования экономики" в течение трех ближайших месяцев.

"Существует неопределенность по поводу этой цифры, но мы не думаем, что она выходит за рамки вероятных потребностей страны", - добавила Георгиева (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что важно предоставить безвозмездное финансирование Украине "по понятным причинам". Эксперты прогнозируют сокращение экономики страны почти на 35% в этом году.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"