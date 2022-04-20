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"Уимблдон" пройдет без российских и белорусских теннисистов

18:31
  • среда
  • 20 апреля 2022

Организаторы турнира заявили об этом официально

Российские и белорусские теннисисты, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев, пропустят Уимблдонский турнир в 2022 году. Организаторы "с глубоким сожалением" сообщили, что заявки игроков на участие были отклонены. Решение приняли из-за спецоперации России на Украине.

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Wimbledon начнется в июне. Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт отметил — если геополитическая обстановка к этому времени изменится, организаторы будут готовы пересмотреть решение.

Ранее об этом со ссылкой на источники написала американская газета NYT, а сейчас опубликовано официальное решение. Прочитать полный текст на английском языке можно тут.

Ранее власти Великобритании придумали требовать от игроков гарантий, что они не поддерживают президента России Владимира Путина и не получают финансовой поддержки от России. Но от такого сценария отказались, чтобы игроки не подвергали риску свои семьи. Вместо этого решили полностью отстранить их от участия.

Россияне в этом году также пропустят другие крупные теннисные турниры — Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

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