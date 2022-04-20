"Приговор свободе слова": Захарова о решении Лондона по Ассанжу

Момент был выбран неслучайно

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Вестминстерского магистратского суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

"Этим вердиктом вынесен окончательный приговор всем демагогическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова, плюрализме и их притязаниям на моральное превосходство в современном мире", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в ходе брифинга в среду.

Дипломат добавила, что момент был выбран неслучайно, ведь сейчас вся мировая общественность "сфокусирована на русофобии".

"И в этом состоянии можно, в принципе, все и даже выдать Ассанжа США, несмотря на требования правозащитников, протесты общественности", - заключила Захарова (цитата по ТАСС).

Основатель WikiLeaks скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Два года назад его задержали по запросу США и поместили в тюрьму, тогда же начались первые слушания об экстрадиции.

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