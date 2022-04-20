ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва указала Вашингтону на изъяны в правозащитной сфере

19:02
  • среда
  • 20 апреля 2022

США должны разобраться с собственными проблемами, прежде чем учить других

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала доклад госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире за 2021 год.

США могут ввести новые санкции против России на этой неделе
Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности

"Мы призываем Вашингтон заняться исправлением собственных изъянов в правозащитной сфере вместо навязывания остальному миру сомнительных стандартов, а не продолжать читать менторские проповеди, на которые у США нет никакого морального права", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Дипломат, в частности, указала на продолжающийся десятилетиями рост уровня расизма практически во всех сферах общественной жизни США - это касается как прав афроамериканцев, так и американцев азиатского происхождения.

"В последнее время особенно заметна стала поощряемая сверху русофобия", - также подчеркнула Захарова, назвав происходящее новым трендом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.