Москва указала Вашингтону на изъяны в правозащитной сфере

США должны разобраться с собственными проблемами, прежде чем учить других

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала доклад госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире за 2021 год.

"Мы призываем Вашингтон заняться исправлением собственных изъянов в правозащитной сфере вместо навязывания остальному миру сомнительных стандартов, а не продолжать читать менторские проповеди, на которые у США нет никакого морального права", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Дипломат, в частности, указала на продолжающийся десятилетиями рост уровня расизма практически во всех сферах общественной жизни США - это касается как прав афроамериканцев, так и американцев азиатского происхождения.

"В последнее время особенно заметна стала поощряемая сверху русофобия", - также подчеркнула Захарова, назвав происходящее новым трендом.

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