Лавров объяснил, от чего зависит исход переговоров с Украиной

Российская позиция остается неизменной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых оценил перспективы российско-украинских переговоров.

"В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу, в свою очередь, выразил признательность за помощь России в освобождении заложников, удерживавшихся боевиками в мечети в Мариуполе.

Ранее Лавров сообщил, что Россия начала следующий этап специальной операции на Украине. Цель остается той же - полное освобождение Донецкой и Луганской республик. При этом у Москвы нет стремления свергнуть власть на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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