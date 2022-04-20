Минздрав: в России нет дефицита лекарств

Медицинских изделий тоже хватает

Министерство здравоохранения России не фиксирует "ярко выраженного" дефицита лекарств и медицинских изделий.

"На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры (то есть отсутствия в аптеке необходимого товара – прим. ред.) ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям", — сказал замминистра здравоохранения Виктор Фисенко (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что в России значительно упрощена закупка медицинской продукции, медицинского оборудования и лекарств, и регионы активно этим пользуются.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию с ценами на лекарства в России.

"Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке. В частности, по списку жизненно необходимых и важнейших лекарств. Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике", - сообщил он.

По данным министра, цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, за последний месяц росли и уменьшались в пределах 12%. По лекарствам, входящим в перечень ЖНВЛП, отмечались колебания в пределах 4%.

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