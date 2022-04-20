ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав: в России нет дефицита лекарств

19:39
  • среда
  • 20 апреля 2022

Медицинских изделий тоже хватает

Министерство здравоохранения России не фиксирует "ярко выраженного" дефицита лекарств и медицинских изделий.

Минздрав подтвердил подорожание ряда лекарств
Собянин поручил принять меры по импортозамещению в сфере лекарственного обеспечения
Собянин обсудил с производителями лекарств и медицинских изделий меры поддержки отрасли

"На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры (то есть отсутствия в аптеке необходимого товара – прим. ред.) ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям", — сказал замминистра здравоохранения Виктор Фисенко (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что в России значительно упрощена закупка медицинской продукции, медицинского оборудования и лекарств, и регионы активно этим пользуются.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию с ценами на лекарства в России.

"Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке. В частности, по списку жизненно необходимых и важнейших лекарств. Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике", - сообщил он.

По данным министра, цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, за последний месяц росли и уменьшались в пределах 12%. По лекарствам, входящим в перечень ЖНВЛП, отмечались колебания в пределах 4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.