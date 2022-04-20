Генсек ООН написал Путину и Зеленскому

Антониу Гутерриш просит о встрече

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша через постпредов передал Владимиру Путину и Владимиру Зеленского письма от генсека организации.

"В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского - принять его в Киеве", - сообщил официальный представитель секретаря Стефан Дюжаррик, которого цитирует ТАСС.

Ранее Гутерриш призвал Россию и Украину прекратить боевые действия в Страстную неделю с 21 по 24 апреля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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