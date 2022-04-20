Боевики вновь проигнорировали режим тишины для выхода с "Азовстали"

Безопасными маршрутами к этому моменту так никто и не воспользовался

В Мариуполе на территории комбината "Азовсталь" продолжают укрываться боевики и наёмники. Россия сегодня предоставила им очередную возможность добровольно сложить оружие. Гуманитарные коридоры для эвакуации всех желающих открылись с 14 часов. Безопасными маршрутами к этому моменту так никто и не воспользовался.

Таким вот образом боевиков, заблокированных на территории завода "Азовсталь", принуждают сложить оружие, сдаться и выйти по гуманитарным коридорам. Если они этого, рано или поздно, не сделают, то все будут уничтожены до единого.

Батарея "Градов". Каждая установка заряжена своим типом боеприпасов. Осколочными или зажигательными. В зависимости от поставленной цели перед артиллеристами.

Грады, артиллерия, авиация работали всю первую половину дня. Украинская сторона была проинформирована, что в 14 часов объявят режим тишины. Вновь открываются гуманитарные коридоры, по которым могут выйти и сдаться заблокированные на металлургическом комбинате подразделения.

Последние минуты перед режимом тишины (см. видео репортажа). Идет стрелковый бой рядом в "Азовсталью". Периодически происходят попытки прорыва. Националисты небольшими группами стараются попасть в город, где, переодевшись, можно смешаться с мирными жителями. Известно о том, что, оставляя свои позиции в городе, многие боевики забирали с собой на завод жен и детей, фактически делая своих близких заложниками и живым щитом. В западных СМИ появилась схема "Азовстали". Советское предприятие строилось с учётом возможной ядерной войны. Укрытия под землёй рассчитаны на 40 тысяч рабочих. А сам бетонный бункер под землёй занимает практически такую же площадь, что и завод на поверхности. Но у националистов заканчиваются запасы еды и боеприпасов, очевидно, есть проблемы с питьевой водой. Они, как могут, тянут время в надежде на помощь соседних стран.

"У нас, возможно, остались последние дни или даже часы. Группировка противника превышает нашу в десятки раз. Мы просим вывезти нас. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьего государства", - говорит на видео Сергей Волынский. Этот человек с 18 апреля называет себя командиром 36-й бригады ВСУ, которой фактически уже не существует.

Командиры националистов понимают, что после плена их ждёт трибунал. Показания можно собирать прямо на мариупольских улицах.

- Все люди были в домах. Дети были в домах. Вот кума сидит в бомбоубежище. И добивали их с БМП, гильзы валяются, кидали в подвал гранаты.

В 14:00 ВС России и Народная милиция ДНР прекратили ведение боевых действий полностью. Однако было слышно, что в глубине территории "Азовстали" периодически вспыхивали перестрелки. Между собой вели бои подразделения ВСУ, желающие сложить оружие и те, кто делать это отказываются. Накануне по гумкоридору удалось выйти пятерым военным, в телефоне одного из которых нашли копию приказа от 17 апреля за подписью заместителя командующего национальной гвардии Украины. Сдаваться в плен категорически запрещено.

"Командованию и личному составу полка Национальной гвардии Украины "Азов" организовать оперативные группы для выявления дезертиров. Военнослужащие, которые отказались выполнять настоящий приказ о категорическом запрете сдачи в плен, по законам военного времени подлежат расстрелу на месте", - говорится в документе.

Уже не раз в Мариуполе находили застреленных в спину украинских солдат, с листовками, призывающими сложить оружие. В итоге в среду через гуманитарные коридоры никто из боевиков не вышел. Из города российские военные сегодня вывозили тех, кто пожелал уехать в сторону Запорожья. Чуть менее 100 человек.

- Я в подвале был 24 дня, спал там, жил. Не жрал ничего, плохо было.

Списки составлялись заранее. Людей информировали о точке сбора. Предоставили автобус и сопровождение. После 16 часов окончания режима тишины бои на "Азовстали" возобновились.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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