Путин поздравил военных с успешным испытанием ракеты "Сармат"

При ее создании использовали только отечественные компоненты, отметил президент

Россия выполнила успешный пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Она отличается от аналогов наибольшей дальностью поражения целей. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил по видеосвязи президенту Владимиру Путину. На вооружение передовой комплекс поступит, как ожидается, уже в текущем году, что позволит укрепить боевую мощь ядерных сил нашей страны.

"Товарищ Верховный главнокомандующий. На первом государственном испытательном космодроме в Архангельской области завершена подготовка к проведению первого лётного испытания ракетного комплекса "Сармат", - сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

За этим стартом без преувеличения следили военные разведки всех стран. "Сармат" - самая мощная ядерная ракета в мире с наибольшей дальностью поражения целей. Успешный запуск состоялся с космодрома "Плесецк".

"Уважаемые товарищи! Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в Министерстве обороны, задачи испытательного пуска выполнены в полном объёме. Расчётные характеристики ракеты подтверждены на всех этапах полёта.

"Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Перспективный "Сармат" заменит собой "Воеводу". Так называется стратегический ракетный комплекс третьего поколения, который на Западе прозвали "Сатана". Эта межконтинентальная ракета на данный момент является самой мощной в мире из тех, что уже стоят на вооружении.

"Сармат" считается комплексом пятого поколения. В отличие от Воеводы, он имеет несколько боеголовок. Они летят по траекториям, на которых их сложно уничтожить даже перспективными комплексами ПРО. Такая ракета может поразить цели даже на другом конце Земного шара и пока не придумано систем, которые могут "Сармат" остановить.

"До четырёх боевых блоков он может нести типа "Авангард". Это боевые блоки маневрирующие. Гиперзвуковые. Кроме того, он имеет моноблочную боевую часть, эквивалент которой настолько велик, что способен будет инициировать детонацию супервулкана Йеллоустоун. Или может нести до 10 боевых частей мегатонного класса", - заявил доктор военных наук Константин Сивков.

На видео - извержение вулкана Сент-Хеленс в США в мае 1980 года. Обрушилась половина горы, а пепел разбросало на 11 штатов, вплоть до самой Канады. И всё это детский лепет по сравнению с тем, на что способен вулкан Йеллоустоун. Его возможное мощное извержение учёные, а следом и киносценаристы, прямо называют апокалипсисом для всей Северной Америки.

Атмосфера заполнится настолько густым пеплом, что начнётся "вулканическая зима". Континент замёрзнет и погрузится во тьму. Вот с чем сравнивают ядерный ракетный комплекс "Сармат". Впрочем, такое оружие создаётся не для атаки, а для защиты рубежей России.

"Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса, кто внёс свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач, кто воплотил идеи учёных и конструкторов на практике. Большое спасибо. Особо подчеркну, что при создании "Сармата" использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения", - сказал президент России Владимир Путин.

Предполагается, что на боевое дежурство "Сармат" заступит уже в этом году. Как заявили в Минобороны, в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного полка РВСН к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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