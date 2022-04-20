У адвокатов остался шанс оспорить решение об экстрадиции Ассанжа

Свои доводы в Высокий суд Лондона они могут подать до 18 мая

На фоне антироссийской пропаганды в западных СМИ из-за событий на Украине незамеченным может остаться новый поворот в истории основателя скандальной WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сегодня стало известно о том, что Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на его экстрадицию в США. Там журналисту грозит 175 лет тюрьмы и даже смертная казнь по обвинению в шпионаже и раскрытии секретной информации. Среди разглашённых им сведений - многочисленные доказательства военных преступлений Вашингтона в Афганистане и Ираке.

С криками "Свободу Джулиану Ассанжу" и плакатами "Спи спокойно, свобода прессы" сторонники основателя скандально известной WikiLeaks встретили известие о вердикте Вестминстерского магистратского суда Лондона. Сегодня выяснилось, что ещё 2 апреля он выдал ордер на экстрадицию опального журналиста в США. Окончательное решение - за министром внутренних дел Соединённого Королевства Прити Пател.

- Теперь его судьба в её руках. У Прити Пател есть четыре недели на принятие решения. И мы точно знаем, что её нельзя назвать воплощением сострадания.

По мнению сторонников Ассанжа, суд фактически вынес журналисту смертный приговор. В США ему грозит 175 лет тюрьмы, а то и высшая мера наказания. Основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже и крупнейшем в истории страны раскрытии секретной информации. Среди разглашённых им сведений - многочисленные доказательства военных преступлений Вашингтона в Ираке и Афганистане.

- Ничего неожиданного не произошло. Этот процесс - публичная порка, которая будет продолжаться бесконечно. Но я поверить не могу, что человек, разоблачивший преступления - сам за решёткой. - Америка и справедливый суд - понятия несовместимые. Вы только посмотрите на Гуантанамо. Если они способны на такое, они способны на всё.

Интересно, что ещё в 2008 году на портале WikiLeaks появилось предупреждение посла США в Москве Уильяма Бёрнса о том, что расширение НАТО к границам России может спровоцировать раскол и даже гражданскую войну на Украине. Российский МИД уже назвал позорным фарсом решение Лондонского суда об экстрадиции журналиста.

"Фактически исполнил финальную сцену в фарсе под названием "Британское правосудие", как всегда, в худшей традиции Англии. Всё сделано вовремя, под шумок, когда международная общественность полностью выведена за счёт западных средств массовой информации в иную реальность, сфокусирована на русофобии. И вот в этом самом состоянии можно, в принципе, всё, и даже выдать Ассанжа США, несмотря на требования правозащитников и протесты общественности", - прокомментировала представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что этим вердиктом был вынесен окончательный приговор всем рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова, плюрализме и их притязаниям на моральное превосходство в современном мире.

"Можно сколько угодно стирать ластиком этот сюжет, но он останется в мировой истории. Можно сколько угодно переписывать историю, но эти факты будут существовать и будут доступны потомкам. Можно сколько угодно строить из себя борца за свободу слова и права человека, но это преступление останется пятном на теле западных демократий", - указала Захарова.

У адвокатов Ассанжа ещё есть время на то, чтобы оспорить решение об экстрадиции журналиста. Свои доводы в Высокий суд Лондона они могут подать до 18 мая.

Оксана Фомичева, Алексей Жук. "ТВ Центр".

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