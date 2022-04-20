Путин поддержал идею создания цифрового кадрового агентства

Его создадут на базе платформы "Россия - страна возможностей"

Ряд новых проектов для молодежи будет запущен на базе платформы "Россия – страна возможностей" (далее — РСВ). Их создание президент России Владимир Путин обсудил сегодня на заседании с членами наблюдательного совета организации. Президент выслушал и поддержал инициативы участников встречи - победителей многочисленных конкурсов и олимпиад. За 4 года своего существования платформа расширила перспективы миллионов людей разных поколений.

Благодаря платформе "Россия - страна возможностей", которая объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, её участники получили шанс в корне изменить свою жизнь, добиться новых вершин. И теперь, когда страна оказалась в условиях масштабного внешнего давления, они готовы применить полученные опыт и знания.

"Новые проекты, новые идеи, которые, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан. Я бы хотел особо поблагодарить, конечно, волонтёров за ваше деятельное участие в этой работе. Хотел бы отметить также, что и наши единомышленники из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой работе. Это просто, честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников", - сказал Путин.

Глава платформы Алексей Комиссаров знает выпускников проекта, а потому уверенно заявляет: в стране появятся новые Менделеевы, Поповы и Кулибины. Ведь новые вызовы - новые возможности.

"У меня нет никаких сомнений, что мы с любыми сложностями справимся. Я сейчас учусь на пилота самолета, самолет всегда взлетает против ветра. Чем сильнее встречный ветер, тем быстрее и большую высоту может набрать самолет после взлета", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Игнат Петухов в 25 лет стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы. Он получил предложение курировать инвестиционное направление в команде губернатора Оренбуржья. За три года работы удалось поднять регион в рейтинге инвестпривлекательности с 52-го на 16-е место, приступить к созданию особой экономической зоны и начать реализацию более 40 крупных проектов. Игнат Петухов хорошо знает, где взять квалифицированные кадры.

"Было бы очень здорово, если бы на базе цифровой платформы РСВ было бы создано кадровое агентство, где талантливые ребята могли бы выстраивать свою карьерную траекторию, искать новую работу, а работодатели, региональные администрации, бизнес могли бы находить самых талантливых, интересных людей с горящими глазами, профессионалов своего дела", - сказал Игнат Петухов, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике.

"Вот это реальный такой социальный кадровый лифт оказался. И он действительно нужен стране. И практика показывает, что он работает и приносит пользу стране, результаты, в данном случае, кадровые. И это правильно, это хорошее предложение. Я, честно говоря, удивлен, почему мы сами до этого не додумались", - сказал Путин.

Одной из центральных тем заседания стало импортозамещение. И здесь участникам проектов и конкурсов президентской платформы есть, что предложить во всех сферах. Дизайнер одежды из Екатеринбурга заверила президента, что фирменный знак "Сделано в России" станет пользоваться спросом не только в стране, но и за ее пределами. И возможностей для создания модных и востребованных брендов сейчас стало больше. В качестве доказательства Инна Королева подарила президенту куртку собственного производства.

"Спасибо большое. Вот тот вид деятельности, которым Вы занимаетесь, он точно абсолютно может и должен быть успешным с точки зрения импортозамещения. Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. И мне бы очень хотелось, чтобы российские дизайнеры заняли это место", - отметил президент.

Уфимец Марат Насхутдинов, победитель конкурса "Мастера гостеприимства" и основатель сети уличных ресторанов национальной кухни так вкусно разрекламировал традиционные лепешки кыстыбай, что Владимир Путин захотел заказать доставку еды.

"Мы готовим по рецептам наших бабушек и добавляем туда современные начинки. Мы используем преимущественно локальные продукты", - рассказал Марат Насхутдинов, победитель конкурса "Мастера гостеприимства", основатель сети уличных ресторанов.

"Это очень интересно и вкусно. Так что, с удовольствием что-нибудь закажу", - ответил Путин.

Самому младшему участнику проекта РСВ - 5 лет, самому старшему - 90. Для школьников - массовое направление "Большая перемена". 12-летняя Диана Красовская вынужденно переехала в Крым 8 лет назад из Луганска. "Мне не было и 5 лет, и я очень боялась летящих самолетов и взрывов. Знаете, я до сих пор не люблю воздушные шарики, потому что они громко взрываются", - сказала она.

В Крыму она участвовала в запуске акции "Рука помощи" для детей Донбасса, которых эвакуировали в Россию этой весной. По себе знает, как необходима поддержка беженцам. Владимир Путин объяснил, для чего понадобилась спецоперация.

"Именно трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в ЛНР, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Именно, прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь людям, проживающим на Донбассе, нашим людям, проживающим на Донбассе, таким, как ты. Мы будем действовать последовательно и добьёмся положения, при котором и там постепенно нормализуется жизнь, и она будет меняться к лучшему так же, как это происходило с тобой, в твоей жизни в Севастополе", - сказал Путин.

"Я верю, что благодаря России наступит мир", - ответила Диана.

"Так и будет", - подчеркнул президент.

Лилия Акиньшина, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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