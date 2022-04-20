ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении

20:11
  • среда
  • 20 апреля 2022

Премьер и его российский коллега обсудили наращивание сотрудничества Москвы и Еревана

Наращивание сотрудничества Москвы и Еревана и поиск новых возможностей для расширения торговли стали основными темами, которые сегодня обсудил Михаил Мишустин со своим коллегой премьером Армении Николом Пашиняном. Он приехал в Россию с двухдневным визитом.

На встрече Михаил Мишустин подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Москвой и Ереваном вырос почти на 13% по сравнению с предыдущим годом. Премьер призвал развивать производственную кооперацию и вести расчёты в нацвалютах. Также российский премьер отметил, что принятые в формате Евразийского экономического союза решения обеспечат устойчивое развитие единого рынка в интересах государств всей "пятерки". Речь прежде всего идёт о мерах по снижению таможенных пошлин на сырье, продовольствие и комплектующие. Никол Пашинян отметил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Никол Пашинян
Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.