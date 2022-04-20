Пашинян назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении

Премьер и его российский коллега обсудили наращивание сотрудничества Москвы и Еревана

Наращивание сотрудничества Москвы и Еревана и поиск новых возможностей для расширения торговли стали основными темами, которые сегодня обсудил Михаил Мишустин со своим коллегой премьером Армении Николом Пашиняном. Он приехал в Россию с двухдневным визитом.

На встрече Михаил Мишустин подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Москвой и Ереваном вырос почти на 13% по сравнению с предыдущим годом. Премьер призвал развивать производственную кооперацию и вести расчёты в нацвалютах. Также российский премьер отметил, что принятые в формате Евразийского экономического союза решения обеспечат устойчивое развитие единого рынка в интересах государств всей "пятерки". Речь прежде всего идёт о мерах по снижению таможенных пошлин на сырье, продовольствие и комплектующие. Никол Пашинян отметил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении.

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