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В Китае спасли выбросившегося на берег кита

20:49
  • среда
  • 20 апреля 2022

До прилива десятки людей поливали гиганта водой из ведер

На востоке Китая прошла необычная спасательная операция. Жители провинции Чжэцзян обнаружили недалеко от берега огромного кита.

Гигант длиной около 19 метров и весом почти 60 тонн застрял там во время отлива. Весь день несколько десятков неравнодушных людей поливали его водой из вёдер, чтобы защитить от перегрева и высыхания. Когда начался прилив, кита привязали тросами к спасательному катеру и отбуксировали на глубину. После чего освобождённый пленник благополучно уплыл в море.

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