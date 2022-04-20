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Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Донбассе

20:16
  • среда
  • 20 апреля 2022

Ракетными войсками нанесены удары по четырем пунктам управления ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в среду, что в течение дня российские ВКС поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

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Кроме того, в Донбассе российскими средствами ПВО был сбит украинский вертолет Ми-8.

Ракетными войсками нанесены удары по четырем пунктам управления ВСУ, всего - по 12 украинским военным объектам, уничтожен ЗРК "Оса-АКМ".

Всего с начала спецоперации российскими ВС уничтожены 498 БЛА и 2397 единиц бронетехники ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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