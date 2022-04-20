Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

Сегодня в Донбассе наши войска при поддержке подразделений Луганской народной республики завершили зачистку города Рубежное. Националисты там оборонялись до последнего, используя в качестве укрытий жилые дома. Российский триколор уже развивается на въезде в населённый пункт. Как сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, наши военные приступили к круглосуточной охране мирных граждан.

По данным Луганского информационного центра, ВСУ начали выходить из треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск, опасаясь попасть в котёл в случае наступления с флангов. Российское Минобороны сообщило об уничтожении ударами высокоточных ракет ещё свыше тысячи объектов военной инфраструктуры Украины. Группировка истребителей бомбардировщиков Су-34 поразила укреплённые сооружения националистов, склады с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

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