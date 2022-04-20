Названа сумма задолженности по зарплате в России

На образовавшиеся в 2022 году долги приходится 21,8%

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС, на 1 апреля 2022 года задолженность по заработной плате в России составила 1,008 миллиарда рублей.

Уточняется, что по сравнению с 1 марта сумма увеличилась на 8,3% (на 77,2 миллиона рублей).

На образовавшиеся в 2022 году долги приходится 21,8%, в 2021-м - 24%, в 2020 году и ранее - 54,2%.

Согласно официальным данным, доля работников страны, перед которыми имелась задолженность, составляет менее 1%. Почти половина из них работают в обрабатывающих производствах.

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