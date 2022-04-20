США ввели новые санкции против России

Ограничения касаются физических и юридических лиц

Министерство финансов США сообщило о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

Под ограничения попал бизнесмен Константин Малофеев, а также около 30 физических лиц, связанных с банком "Открытие", и еще 40 юридических лиц.

Кроме того, санкции вводятся против Транскапиталбанка. Это оператор новой платежной системы Hello, которую зарегистрировал ЦБ.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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