ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов выступил на встрече G20

21:20
  • среда
  • 20 апреля 2022

Министр обратил внимание на риски для мировой экономики

Министр финансов России Антон Силуанов дистанционно принял участие во встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка, передает РИА "Новости".

ЦБ: экономика России вступила в непростой период
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

Глава Минфина предупредил финансовую "двадцатку" о грядущих тяжелых последствиях роста цен на энергоносители и сельхозпродукцию для развивающихся стран.

По словам Силуанова, G20 следует избегать политизации диалога, так как "двадцатка" всегда была в первую очередь экономическим форматом. Также министр обратил внимание на риски для мировой экономики, вызванные антироссийскими санкциями.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничительные меры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.