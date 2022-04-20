Силуанов выступил на встрече G20

Министр обратил внимание на риски для мировой экономики

Министр финансов России Антон Силуанов дистанционно принял участие во встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка, передает РИА "Новости".

Глава Минфина предупредил финансовую "двадцатку" о грядущих тяжелых последствиях роста цен на энергоносители и сельхозпродукцию для развивающихся стран.

По словам Силуанова, G20 следует избегать политизации диалога, так как "двадцатка" всегда была в первую очередь экономическим форматом. Также министр обратил внимание на риски для мировой экономики, вызванные антироссийскими санкциями.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы ограничительные меры.

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