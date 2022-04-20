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За сутки в Россию эвакуировали почти 15 тысяч украинцев

21:58
  • среда
  • 20 апреля 2022

Боевики оборудовали огневые позиции в здании детской больницы Лисичанска

Министерство обороны России сообщило в вечернем брифинге в среду, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на "Азовстали".

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Также в ведомстве рассказали, что боевики оборудовали огневые позиции в здании детской больницы Лисичанска в ЛНР. ВСУ удерживают в заложниках 6126 граждан из девяти стран.

Как следует из сообщения Минобороны, в Николаеве боевики массово раздают населению оружие.

Российские военные за минувшие сутки эвакуировали в Россию почти 15 тысяч украинцев. Почти 13,5 тысячи тонн продуктов и лекарств доставлено Россией на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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