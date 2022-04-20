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"Спартак" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

22:26
  • среда
  • 20 апреля 2022

Известны все четыре полуфиналиста

В среду состоялись три четвертьфинальных матча Кубка России по футболу.

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Красноярский "Енисей" дома разгромил казанский "Рубин" (3:0), владикавказская "Алания" оказалась сильнее санкт-петербургского "Зенита" (1:1, 6:5 - по пенальти).

В главном матче дня встретились московские клубы ЦСКА и "Спартак". Красно-белые победили со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Зелимхан Бакаев, весь второй тайм армейцы провели вдесятером.

Днем ранее московское "Динамо" обыграло калининградскую "Балтику" (1:1, 5:4 - по пенальти).

Полуфинальные пары в четверг определит жеребьевка. Финал состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив".

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