Национальная мечта: быстрое вступление Украины в ЕС оказалось фарсом

Это крайне длительный процесс, даже в случае принятия положительного решения

Вступить в Евросоюз? Да делать нечего. Заполните анкету и добро пожаловать. Только Зеленский потребовал срочно принять Украину в ЕС, так ему в начале апреля уже прислали кандидатскую анкету. С вопросами: вы хотите, чтобы вас приняли? Вы демократ? Сколько жителей на самом деле проживает в вашей стране?

Всего в документе более тысячи вопросов. Когда и как Зеленский успел заполнить эту анкету, если всё свободное время он тратит на разного рода видеообращения и прием бодрящих препаратов? Со словами поддержки на Украину прибыл глава Евросовета Шарль Мишель: "Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы".

Вот реакция премьера Нидерландов на инициативу срочно распахнуть двери ЕС для Украины. "Заявка передана на рассмотрение Еврокомиссии. Мы все связаны родственными узами в Европе. Однако возможное присоединение к ЕС - это длительный процесс. Ускоренного процесса не существует", - заявил Марк Рютте.

Для справки, заявку Хорватии на вступление в ЕС рассматривали 10 лет. Турция стала кандидатом на вступление в Евросоюз еще в 1999-м. Зато срочно принять Украину требуют страны Балтии, Польша, которым ЕС регулярно подкидывает на жизнь.

Миллиарды каждый год. В экономике Литвы, Латвии, Эстонии до сих пор заметную роль играют охота и рыболовство. Госдолг близок к ВВП. Для поляков Евросоюз давно работает в качестве дойной коровы. Для Украины присоединение к этому клубу клянчащих деньги - свет в окне! Национальная мечта!

Международный валютный фонд спросил у Киева, сколько денег нужно, чтобы вас содержать? "Они назвали цифру в 5 млрд долларов в месяц. Существует неопределённость по поводу этой цифры, но мы не думаем, что она выходит за рамки вероятных потребностей страны", - сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

То есть 60 миллиардов долларов в год. Примерно такая же цифра в расходных статьях украинского бюджета на 2022-й. А ведь эти годы Евросоюз усиленно помогал Украине строить новую экономику и демократическое общество. Что построили? В прошлом году Киевский международный институт социологии приводит цифры - более 14% украинцев считают себя нищими, то есть даже на еду не хватает. 43% могут купить лишь элементарные продукты питания.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявляет: в 2021-м году за чертой бедности оказались свыше 19 миллионов украинцев, более половины фактического населения страны. За последние годы миллионы украинцев уехали работать в Россию, Польшу, в другие страны.

Шарль Мишель в сердце европейской демократии пообещал Зеленскому к июню подумать, стоит ли давать Украине статус кандидата на вступление в ЕС. И посулил полтора миллиарда на оружие.

Интересно, Зеленский и правда верит, что его примут в ЕС? У которого в действительности всё не так, как на самом деле.

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