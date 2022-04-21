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Эксперт: Западу не удалось разрушить российскую экономику

08:51
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Степень адаптивности у российской экономики оказалось высокой

Экономика нашей страны выдержала давление санкций. Но надеются ли ещё на Западе, продолжая такой нажим, расколоть политическую элиту России? С какими государствами Москва могла бы сегодня углубить сотрудничество, а в перспективе - выстроить новые экономические союзы?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Запад действительно ждал раскола элит и крушения национальной российской экономики. Ни того, ни другого не произошло. И, можно сказать, что степень адаптивности у российской экономики оказалось достаточной высокой", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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