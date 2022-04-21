Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"

Киевские власти не позволили людям воспользоваться гуманитарным коридором

Украинские власти намеренно сорвали гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей, которые по их утверждениям якобы находятся на территории "Азовстали" в Мариуполе. Киев также не даёт разрешения сдаться заблокированным там украинским националистам и иностранным наёмникам. Наши военные несколько раз открывали для них гуманитарный коридор и гарантировали всем сложившим оружие сохранение жизни и оказание медицинской помощи.

Минобороны также продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения к мирным жителям Донбасса. В Славянске, Лисичанске националисты размещают штабы, огневые точки и тяжёлое вооружение в больницах и школах. В Николаеве людей просто бросили. Прекращены все социальные выплаты. Гуманитарную помощь разворовывают чиновники, а вскоре она оказывается на полках магазинов. Не работают коммунальные службы и коммуникации - воду люди набирают в реке.

Поступают сообщения о карательных рейдах, которые боевики проводят в отношении местных жителей. Всех, кого обвиняют в пророссийских взглядах, задерживают и увозят в неизвестном направлении.

Продолжаются и обстрелы. В городе Токмак Запорожской области ракетой "Точка У" разрушена птицефабрика. Уничтожены несколько машин и спецтехника, которая принадлежит частному предприятию, повреждены и расположенные рядом жилые дома. Руководство фабрики даже не берётся оценить ущерб - он просто огромный, сейчас организована перевозка уцелевших птиц в безопасное место. И это уже не первый ракетный удар по городу Токмак, ранее были уничтожены склады фермерского хозяйства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"