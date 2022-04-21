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Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"

08:18
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Киевские власти не позволили людям воспользоваться гуманитарным коридором

Украинские власти намеренно сорвали гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей, которые по их утверждениям якобы находятся на территории "Азовстали" в Мариуполе. Киев также не даёт разрешения сдаться заблокированным там украинским националистам и иностранным наёмникам. Наши военные несколько раз открывали для них гуманитарный коридор и гарантировали всем сложившим оружие сохранение жизни и оказание медицинской помощи.

Минобороны также продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения к мирным жителям Донбасса. В Славянске, Лисичанске националисты размещают штабы, огневые точки и тяжёлое вооружение в больницах и школах. В Николаеве людей просто бросили. Прекращены все социальные выплаты. Гуманитарную помощь разворовывают чиновники, а вскоре она оказывается на полках магазинов. Не работают коммунальные службы и коммуникации - воду люди набирают в реке.

Поступают сообщения о карательных рейдах, которые боевики проводят в отношении местных жителей. Всех, кого обвиняют в пророссийских взглядах, задерживают и увозят в неизвестном направлении. 

Продолжаются и обстрелы. В городе Токмак Запорожской области ракетой "Точка У" разрушена птицефабрика. Уничтожены несколько машин и спецтехника, которая принадлежит частному предприятию, повреждены и расположенные рядом жилые дома. Руководство фабрики даже не берётся оценить ущерб - он просто огромный, сейчас организована перевозка уцелевших птиц в безопасное место. И это уже не первый ракетный удар по городу Токмак, ранее были уничтожены склады фермерского хозяйства.

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