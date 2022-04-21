ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео удара системы залпового огня "Смерч" по складам ВСУ

08:55
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Ракетчики отработали с ювелирной точностью

Кадры, опубликованные российским Министерством обороны. На них системы залпового огня "Смерч" уничтожают склады с вооружением и боеприпасами украинских националистов.
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Донбассе

По данным разведки, арсенал разместили на территории замаскированного аэродрома. После подтверждения информации техническими средствами наблюдения расчёт приступил к выполнению задания. После каждого пуска ракет установки перемещают в новое место, сообщает "ТВ Центр".

Чуть позже разведка доложила о ювелирной точности наводки ракетчиков. На дивизионы реактивных систем залпового огня "Смерч" военные возлагают задачи по уничтожению особо важных объектов противника.   

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар системы залпового огня "Смерч" по складам ВСУ
Удар системы залпового огня "Смерч" по складам ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.