Появилось видео удара системы залпового огня "Смерч" по складам ВСУ

Ракетчики отработали с ювелирной точностью

Кадры, опубликованные российским Министерством обороны. На них системы залпового огня "Смерч" уничтожают склады с вооружением и боеприпасами украинских националистов.

По данным разведки, арсенал разместили на территории замаскированного аэродрома. После подтверждения информации техническими средствами наблюдения расчёт приступил к выполнению задания. После каждого пуска ракет установки перемещают в новое место, сообщает "ТВ Центр".

Чуть позже разведка доложила о ювелирной точности наводки ракетчиков. На дивизионы реактивных систем залпового огня "Смерч" военные возлагают задачи по уничтожению особо важных объектов противника.

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