Названы новые имена героев спецоперации по защите Донбасса

Они проявили мужество и профессионализм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Группа военных под руководством капитана Глеба Бочкарева обнаружила подготовленные к пускам зенитно-ракетные комплексы, машины управления и другую военную технику украинских националистов. Несмотря на значительно превосходящие силы противника, капитан Бочкарев сумел оперативно организовать подавление их огневых позиций. Националисты понесли большие потери и отступили, бросив вооружение, подготовленное для атаки российской авиации.

Экипаж командира танковой роты, старшего лейтенанта Андрея Митяшина, находясь под массированным огнём противника, маневрируя через противотанковые заграждения и минные поля, уничтожил танк, автомобиль с боеприпасами и бронетранспортёр националистов. В бою машина лейтенанта Митяшина была повреждена, но экипаж продолжил выполнять огневые задачи вплоть до отступления боевиков.

Командир инженерно-дорожной роты, старший лейтенант Сергей Липченко вместе со своим подразделением под постоянным артиллерийским обстрелом навёл переправу через реку, и оперативно заменял её повреждённые элементы. Благодаря смелости и профессионализму старшего лейтенанта Липченко, российские подразделения преодолели водную преграду и, не снижая темпов, развили наступление на позиции украинских националистов.

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