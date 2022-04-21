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МИД назвал условия завершения спецоперации на Украине

08:13
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Операция идет по плану

Североатлантический альянс пытается осваивать Украину. Это одна из угроз, которые должны быть устранены во время спецоперации по защите республик Донбасса, заявили в МИД России.

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"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", - заявил директор второго департамента СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.

В интервью агентству ТАСС дипломат подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты, она идет в соответствии с намеченным планом. В Москве подчеркивают, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает - российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

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