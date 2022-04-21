МИД назвал условия завершения спецоперации на Украине

Операция идет по плану

Североатлантический альянс пытается осваивать Украину. Это одна из угроз, которые должны быть устранены во время спецоперации по защите республик Донбасса, заявили в МИД России.

"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", - заявил директор второго департамента СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.

В интервью агентству ТАСС дипломат подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты, она идет в соответствии с намеченным планом. В Москве подчеркивают, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает - российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

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