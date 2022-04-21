"Психопат и неврастеник": Васильева рассказала о причинах ссоры с Садальским

Когда-то они были хорошими друзьями

Татьяна Васильева откровенна как никогда. Специально для зрителей программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр" народная артистка решила без купюр рассказать, почему навсегда решила вычеркнуть из своей жизни Станислава Садальского, актёра, который много лет считался её самым близким другом.

"Он бесчеловечный. Я второго такого человека не знаю. Жестокий очень, без причины уничтожает. Уничтожает, и он знает, что вот, он напишет, и потом год ты будешь жить с этим клеймом. И он этим пользуется", - говорит Васильева.

Они и раньше бывало ссорились. Но до такого не доходило никогда. По словам Васильевой, тот, кому она много лет доверяла самое сокровенное, катком проехался по всей её семье.

"Я тащу своего бездарного сына, а дочка моя проститутка. Живут за мой счёт и обворовывают меня регулярно. Крадут драгоценности и деньги", - пересказывает слухи Васильева.

Она всегда просила не трогать своих детей и внуков. А к слухам о себе самой давно привыкла.

"Васильева, типа, выжила из ума, у неё деменция, она вообще ничего не соображает. Как артистка, типа, всё, она закончилась",- пересказывает слухи актриса.

О колкостях Садальского в адрес своих коллег наслышаны многие. Не зря актёр носит неофициальный статус народного блогера. Критично Станислав Юрьевич относится и к собственной профессии.

"Всех забудут, всех забудут. Артистов, знаете, великих не бывает. Бывают великие композиторы, великие писатели. Бывают великие художники", - уверен Садальский.

Какие же слова Садальского на самом деле так сильно задели его уже бывшую подругу Татьяну Васильеву? Васильева уверяет, ей скрывать нечего. В её жизни были и предательства, и измены, но и сама она никогда не была пай-девочкой. Замуж кинозвезда выходила дважды. В браке с актёром Анатолием Васильевым на свет появился сын Филипп. Со вторым мужем Георгием Мартиросяном они стали родителями дочки Лизы. Вот только семейная жизнь у народной артистки не сложилась.

"Они самовлюблённые и очень востребованные. Один в плане того, что им очень интересуются женщины, и любая готова. Другой, что он выдающийся артист. Поэтому им не до того было. А я так, где-то тут рядом. Я не из тех, кто будет хранить верность тоже навсегда", - говорит Васильева.

О романе тогда ещё замужней Васильевой с режиссёром Валентином Плучеком в 80-е перешёптывалась вся театральная Москва. Сегодня она вспоминает своего наставника с благодарностью и считает, что Плучек был единственным мужчиной, кто любил её по-настоящему.

"Он очень мне помог, очень. Мне и материально помогал, и с мамой моей общался. Приходил к ней. И с Филиппом гулял по бульвару. Он любил меня по-настоящему. Это всё ерунда. Главное, что я играла все роли в театре Сатиры, все главные роли. Все", - рассказывает Васильева.

Сегодня главные роли она получает без чьей-либо протекции. Как актриса Васильева всем и всё доказала. Но с кем точно она больше не собирается выходить на одну сцену, так это со своим многолетним партнёром по антрепризам Станиславом Садальским.

"Он куда-то всё время уходит в какую-то сторону непонятную. Начинает подкалывать прямо на сцене меня в частности. Мы играем спектакль, можно сказать, ну вот: "У неё было два мужа и она обоим изменяла". Ни с того ни с сего. И в зале просто недоумение какое-то", - рассказывает актриса.

По словам Васильевой, совсем в сторону бывший друг ушёл, когда дело коснулось её семьи. У звезды театра и кино подрастают четверо внуков. Отношения с первой невесткой актрисы Анастасии Бегуновой у Татьяны Григорьевны в своё время не сложились из-за квартирного вопроса. Сегодня все проблемы решены.

"Ну, она много просила чего. Неважно. Но когда я купила квартиру, всё сразу стало хорошо. И мы с ней в хороших отношениях", - говорит актриса.

Васильева уверяет, она не собиралась выносить сор из их семейной избы и очень удивилась, когда за неё это сделал теперь уже бывший друг Садальский.

"Мне это вообще всё по барабану, что он про меня писал и говорил. Фотографировал, жуткие фотографии какие-то. Ну ладно. Но когда это стало уже навязчивой идеей по поводу моих детей..." – возмущается актриса.

Сегодня Татьяна Васильева обвиняет Садальского в том, что он, якобы, распускает слухи о самых близких для неё людях: сыне Филиппе и дочери Лизе.

"То он любил Лизу, ненавидел Филиппа. То любил Филиппа, ненавидел Лизу. И дальше он возненавидел сразу обоих. И тут уже too much", - уверена Васильева.

В своих соцсетях Садальский действительно не раз намекал на то, что дети Васильевой сидят у актрисы на шее. Но подписчики были уверены, так актёр поддерживает свою старую подругу. Оказывается, это было лишь началом конца долгой дружбы.

"Он несдержанный, он психопат, неврастеник. Помимо детей, больше всего стало напрягать, что он перестал владеть профессией. Он перестал быть артистом. С ним невозможно работать. Он не держит текст, он лепит всё, что ему в голову придёт. Просто ни с того, ни с сего", - говорит Васильева.

Васильева просит не верить слухам из интернета. Искренне удивляется заголовкам о том, что она тянет на сцену своего сына Филиппа.

"А кого нам ещё тянуть? Даже если я тяну своего сына, то что? Вот что? Какое преступление, если я помогаю своим детям? Какое преступление я совершаю? Кто не будет тянуть своего ребёнка? Это нормально", - уверена Васильева.

По словам Татьяны Васильевой о ней самой пусть рассказывают, что угодно. Но свою семью народная артистка в обиду не даст. А тех, кто распускает слухи, она сразу заносит в чёрный список раз и навсегда.

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