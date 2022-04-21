Индия отказалась принять японский самолет с грузом для Украины

В Дели считают, что вопрос был недостаточно согласован

Причиной отказа Индии принять самолет сил самообороны Японии с грузом помощи Украине названо недостаточное согласование. Японские СМИ утверждают, что вопрос был урегулирован с Дели на рабочем уровне, однако 20 апреля индийские власти изменили свое решение.

Как передает RT, самолет должен был в конце апреля отвезти груз гуманитарной помощи в соседние с Украиной Польшу и Румынию. Груз доставляется по линии комиссариата ООН по делам беженцев, а Индия и ОАЭ используются в качестве перевалочных пункто.

Ранее Токио решил увеличить сумму кредитов, которые будут предоставлены украинской стороне - со 100 миллионов долларов до 300 миллионов. В марте Япония отправила на Украину оборонное снаряжение – в частности, бронежилеты и шлемы, теплую одежду, сухие пайки и генераторы.

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