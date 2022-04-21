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Кадыров пообещал взять "Азовсталь" к обеду

09:26
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Предложение о сдаче остается в силе

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе перейдет под контроль ВС России сегодня. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассчитывает, что операция завершится "до или после обеда".

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"Хочу поделиться радостной вестью - завтра, вернее сегодня уже, до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил РФ. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время и все", - заявил Кадыров в Telegram-канале.

В то же время, озвученное российским командованием предложение боевикам о сдаче остается в силе. Кадыров уверен: если блокированные на "Азовстали" с утра сложат оружие, руководство ВС России во главе с верховным главнокомандующим примет "лучшее для них решение".

Российские военные неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, окруженным на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие, им обещали сохранить жизнь. Однако киевский режим постоянно срывает гуманитарные операции.

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