Глава ЦБ рассказала, как банковская система справилась с вызовами

Эльвира Набиуллина выступила с ежегодным отчётом в Госдуме

Укрепление российской экономики, развитие банковского сектора и социальная поддержка. В Госдуме с ежегодным отчётом о работе Центробанка выступила Эльвира Набиуллина. На заседании также решится вопрос о её переназначении на пост главы регулятора.

Доллар не по 200, как злорадно надеялись в Вашингтоне. Банковская система России готова выдерживать серьезные удары. И это несмотря на то, что страна только недавно прошла кризис, связанный с пандемией. Теперь экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. И реформы начнутся в ближайшее время.

Эльвира Набиуллина уже выступила со своим отчетом. Сейчас депутаты задают вопросы. По словам главы ЦБ, повышение ключевой ставки позволило предотвратить риски финансовой стабильности, вернуть деньги населения в банковскую систему и предотвратить неконтролируемую инфляцию.

При этом финансовый регулятор не намерен сдерживать инфляцию любыми способами. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого восстановление поставок необходимых импортных компонентов стало сложнее и дороже. А это значит, что всплеск цен на ряд товаров неизбежен. Но главный финансовый регулятор намерен вернуться к целевому уровню инфляции в 4% через два года. Сейчас готовятся иски по оспариваю заморозки части наших резервов.

Начался аккуратный отказ от первоначальных мер жесткого контроля ситуации с валютой. Например, от комиссии за покупку валюты через брокера. Рассматривается возможность сделать и более гибкой продажу выручки экспортерами. Гражданам уже разрешили отправлять валюту на свои зарубежные счета. Возможны и другие послабления, ведь курс рубля достаточно крепкий.

Удалось сохранить льготную ипотеку, хотя параметры изменились. В этом году по ней может быть выдано до двух триллионов рублей. Финансовый регулятор готов дополнительно обсуждать и льготные кредитные программы для бизнеса, чтобы стимулировать импорт оборудования, сырья и товаров, которые необходимы для внутреннего производства и у которых нет российских аналогов.

Страна также развивает отечественный аналог системы международных расчетов SWIFT - свою систему передачи финансовых сообщений. К ней уже присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Развиваются и платежи в национальных валютах. Сейчас полным ходом тестируется и выпуск цифровых рублей.

В "Единой России" считают: экстренные меры, принятые ЦБ, в виде резкого повышения ключевой ставки, ограничения на вывод валюты за рубеж и другие, позволили удержать курс рубля и защитить инвесторов. У каждой фракции есть свои предложения к ЦБ. ЛДПР выступают за целевые кредиты для бизнеса, сохранение "народной" ипотеки под 5%. В КПРФ переживают по поводу заморозки золотовалютных резервов и собирается ли Центробанк больше вкладываться в развитие производства в стране. Во фракции "Новые люди" говорят о необходимости еще большей поддержки предпринимателей.

И сегодня Государственная Дума рассматривает о вопрос о продлении полномочий главы ЦБ на третий срок. Ранее президент внес кандидатуру и предложил переназначить Эльвиру Набиуллину. Не только "Единая Россия", но и некоторые оппозиционные фракции заявили, что проголосуют "за".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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