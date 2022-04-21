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Пленные бойцы ВСУ рассказали, зачем пошли в армию

11:53
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Многие испытывали финансовые трудности

В Севастополе сейчас находятся около 50 украинских военных, которых захватили в плен во время спецоперации по защите Донбасса. Все они обеспечены полноценным питанием, медицинской помощью и содержатся в достойных условиях. Почему пошли воевать против своего народа и как теперь оценивают то, что происходило в республиках в течение 8 лет, пленные рассказали нашему собственному корреспонденту в Крыму.
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Шкафы для личных вещей, двухъярусные кровати – военнопленных содержат в казарменных условиях. Трехразовое питание, можно постирать одежду, а вот так выглядит досуг – художественная литература или просмотр телевизора.

Показывают документальные фильмы про поджог радикалами Дома Профсоюзов в Одессе в 2014 году и про 8 лет войны в Донбассе. Судя по рассказам военнопленных, раньше все это их не интересовало. И только в этом году у 23-летнего Руслана Мизерного возник интерес к службе в ВСУ. Говорит, решил подзаработать и подписал контракт.

"С Хмельницка я сам. Пошел как бы поправить свое финансовое положение дома. А то не очень-то было хорошо. Задолженность за газ, мать только работала. Думал, как бы просто на месте, где бригада стоит, там прослужить и все", - рассказал он.

Николай Корунный из Винницы. Ситуация похожая. Рассказывает: из-за эпидемии ковида остался без работы. И пошел в армию по контракту.

- До Донбасса я ничего не имел…

- Ничего не имел? Никак не относился или что?

- Никак не интересовался.

- 8 лет как можно было не интересоваться.

- Не, я видел новости, что там война и все такое и когда попал в армию. Но я ж туда не попал. Не рвался туда. Я сидел возле дома и все.

- А если бы отправили?

- Это была бы какая-то проблема.

- И как бы ты ее решал, продолжал бы воевать со своими украинцами? Или вы не относились к ним как к своим.

- Нет, я бы рапортом писал, чтобы остаться.

Николай Фадеев тоже рассказывает, что планировал отсидеться в родном Запорожье, даже когда попал в территориальную оборону. Был откомандирован Киевом в район Гуляй Поля рыть траншеи.

"Я не знаю, что они сейчас защищают. И как таких, как я, можно было бросать в это самое. Говорили, что территориальная оборона - это территория города и все. И где Запорожье, а где я сейчас. Этого я до сих пор понять не могу", - рассказал он.

Ярослав Крикливый из Одесской области. Один из морпехов с острова Змеиный, которых Киев объявил погибшими, и даже наградил посмертно.

"От российских военных мы получили предложение о том, чтобы сдаться без боя и без жертв, чем мы и воспользовались, чтобы сохранить человеческие жизни. Относятся хорошо, условия хорошие, поспать, поесть, условия хорошие", - отметил он.

Эти условия, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, как обращаются с российскими пленными солдатами националисты. Они издеваются над безоружными, пытают их до смерти. И попав в плен, украинские военнослужащие это осуждают.

Радикальные элементы, которые помогли осуществить госпереворот на Украине в 2014 году, подавляли пророссийские настроения в Одессе и Харькове, 8 лет уничтожали жителей Донбасса и долгие годы вольготно существовали в стране, получая поддержку от государства. И молчаливое согласие на бесчинства от многих граждан.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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