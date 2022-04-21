Макрон и Марин Ле Пен поспорили из-за поставок оружия на Украину

Они выступили на дебатах

О будущем Франции, антироссийских санкциях и упадке европейской экономики спорили действующий президент Эммануэль Макрон и кандидат на высший пост Марин Ле Пен.

Решающие теледебаты прошли в Париже - за три дня до второго тура выборов. И практически сразу дискуссия от внутренних проблем перекинулась на ситуацию вокруг России и Украины, сообщает "ТВ Центр".

У оппонентов - расхождения практически во всех вопросах. Макрон настаивает на более сильной интеграции с другими странами Европы, и обвиняет Ле Пен в стремлении выйти из ЕС. В свою очередь, лидер "Национального фронта" считает, что Франция заменяет собственный суверенитет европейским. И в текущей ситуации не способна защищать свои интересы.

Разошлись во мнениях и по теме поставок оружия на Украину. Отстаивая свою точку зрения, Макрон даже преувеличил число беженцев, прибывших в страну.

"Франция и Европа должны поддержать Украину. Предоставить оборонительное и наступательное вооружение. Поддерживать финансово и принимать украинцев. 5 миллионов человек уже прибыли в нашу страну. Мы с союзниками должны укрепить нашу хватку", - заявил Макрон.

"Мы должны быть осторожны. Поставки вооружения на Украину могут привести к далеко идущим последствиям. Кроме того, я согласна с санкциями, но не поддерживаю запрет на поставки газа и нефти из России. Россию это по-настоящему не затронет, но нанесет огромный ущерб французскому народу. Мы не должны делать харакири, надеясь, что это навредит России, в то время, как она сама найдет, куда продавать нефть и газ. Эта блокада приведет к еще большему сближению России и Китая, и они превратятся в военную и экономическую сверхдержаву", - сказала Марин Ле Пен.

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