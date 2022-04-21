Москва активно готовится к Параду Победы

Технику перебросили на площадку в Печатниках

Накануне вечером из подмосковного Алабина начали передислоцировать военную технику, которая примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади.

Боевые машины перебросили на новую площадку в столичных Печатниках. В составе колонны - оперативно-тактические комплексы "Искандер", роботизированные "Уран-9", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", знаменитые пусковые установки "Ярс".

В оставшиеся до Парада дни все машины пройдут техническую подготовку, на них нанесут праздничную символику Дня Победы, сообщает "ТВ Центр".

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