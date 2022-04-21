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Российский фильм "Первый Оскар" выходит в прокат

11:58
  • четверг
  • 21 апреля 2022

В основу ленты легли документальные съёмки разгрома немецких войск на подступах к Москве

Война глазами военных кинооператоров. В четверг в российский прокат выходит фильм "Первый Оскар", посвящённый юбилейной дате со дня окончания Битвы за Москву.

В его основу легли документальные съёмки разгрома немецких войск на подступах к столице, получившие в 43-м году первую в истории советского кино премию "Оскар", сообщает "ТВ Центр".

Кинокартина позволяет почувствовать время и посмотреть на события прошлого столетия глазами тех, кто их фиксировал. Также в государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" открылась тематическая экспозиция, где съёмке этого фильма посвящён один из залов.

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