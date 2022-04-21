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Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье

09:51
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Изъято более десяти килограммов наркотиков

Подпольная нарколаборатория ликвидирована в подмосковном Подольске. Организатор производства – 42-летний москвич, задержан сотрудниками полиции. При обыске изъято более десяти килограммов наркотика мефедрона.

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"В арендованном гаражном боксе, расположенном в Гаражном проезде, злоумышленник организовал лабораторию по производству наркотика. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 6 пластиковых ведер и 20 канистр с прозрачной жидкостью и кристаллообразным веществом", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Эксперты установили, что изъятое кристаллообразное вещество содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон, общей массой более 14 килограммов. В лаборатории нашли также противогазы, весы, фильтры, компрессор и спецодежду. Подозреваемый признался, что распространял наркотики через тайники-закладки, передает ТАСС.

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