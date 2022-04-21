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ФСБ пресекла теракт в Симферополе

10:20
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Террорист готовил подрыв железной дороги

Сторонник запрещенной в России группировки "Исламское государство" задержан в Крыму сотрудниками Федеральной службы безопасности. Террорист готовил подрыв железной дороги.

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"В городе Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО "Исламское государство"*, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что батальон "Крым" принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на Украине. При обыске у задержанного изъята самодельная взрывчатка общей массой три килограмма, электродетонаторы и схема закладки СВУ под железнодорожное полотно.

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