ФСБ пресекла теракт в Симферополе

Террорист готовил подрыв железной дороги

Сторонник запрещенной в России группировки "Исламское государство" задержан в Крыму сотрудниками Федеральной службы безопасности. Террорист готовил подрыв железной дороги.

"В городе Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО "Исламское государство"*, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что батальон "Крым" принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на Украине. При обыске у задержанного изъята самодельная взрывчатка общей массой три килограмма, электродетонаторы и схема закладки СВУ под железнодорожное полотно.

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