Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Остатки украинских сил заблокированы на территории завода "Азовсталь"

Мариуполь взят под контроль. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, в настоящее время около двух тысяч украинских военных заблокированы на территории завода "Азовсталь". Сам Мариуполь Шойгу назвал столицей националистического батальона "Азов" (запрещен в России). На момент окружения города в нем находились около 8 тысяч украинских военных и иностранных наемников.

Шойгу рассказал, что в настоящее время обстановка в городе спокойная, что позволяет приступить к наведению порядка.

"Несмотря на их противодействие – и боевиков, и всех остальных – нам удалось из Мариуполя эвакуировать 142711 мирных граждан. Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, для того чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта", - сказал Шойгу.

Российские военные неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, окруженным на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие, им обещали сохранить жизнь. Однако киевский режим постоянно срывает гуманитарные операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"