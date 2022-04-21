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Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

10:07
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Остатки украинских сил заблокированы на территории завода "Азовсталь"

Мариуполь взят под контроль. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, в настоящее время около двух тысяч украинских военных заблокированы на территории завода "Азовсталь". Сам Мариуполь Шойгу назвал столицей националистического батальона "Азов" (запрещен в России). На момент окружения города в нем находились около 8 тысяч украинских военных и иностранных наемников.

Шойгу рассказал, что в настоящее время обстановка в городе спокойная, что позволяет приступить к наведению порядка.

"Несмотря на их противодействие – и боевиков, и всех остальных – нам удалось из Мариуполя эвакуировать 142711 мирных граждан. Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, для того чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта", - сказал Шойгу.

Российские военные неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, окруженным на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие, им обещали сохранить жизнь. Однако киевский режим постоянно срывает гуманитарные операции.

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