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Путин приказал отменить штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе

10:16
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Он не целесообразен

Президент России Владимир Путин распорядился отменить штурм промышленной зоны комбината "Азовсталь".

В сложившейся ситуации штурм нецелесообразен, необходимо сохранить жизни российских солдат и офицеров.

"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в „Азовстали“ так, чтобы муха не пролетела", - заявил глава государства в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин еще раз напомнил, что те, кто до сих пор не сложил оружия, могут это сделать. Россия гарантирует сохранение жизни и достойное обращение с военнопленными согласно международно-правовым актам.

В четверг глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о взятии Мариуполя под контроль российских военных. В настоящее время около двух тысяч украинских военных заблокированы на территории завода "Азовсталь". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что операция по захвату комбината завершится "до или после обеда".

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