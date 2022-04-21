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Пожар на химзаводе в Кинешме локализовали на площади 1500 квадратов

10:34
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Более ста человек эвакуированы, есть пострадавшие

Спасатели эвакуировали 143 человека из горящего здания на Дмитриевском химическом заводе в Кинешме Ивановской области. Двое сотрудников предприятия пострадали.

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"По предварительным данным, два человека пострадали. Они доставлены с ожогами в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дмитриевский химический завод - крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе. Пожар на предприятии в Кинешме начался в 08:55. Как передает ТАСС, он локализован на площади 1 500 квадратных метров. К тушению привлечены 49 человек и 18 единиц техники.

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