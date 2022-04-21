Мишустин поручил создать российский магазин мобильных приложений к 1 июня

App Store и Google Play вводят ограничения для пользователей из России

Отечественный магазин приложений для мобильных устройств появится к 1 июня. К этому сроку, в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, Минцифры должно завершить работу.

"Обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Михаил Мишустин во время недавнего отчета в Госдуме отметил, что иностранные платформы – App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения. Премьер призвал российских разработчиков создать отечественную экосистему – подчеркнув, что элементы уже есть, их нужно только доработать.

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