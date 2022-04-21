ВС России за сутки уничтожили более тысячи военных объектов на Украине

В числе ликвидированных – 58 пунктов управления

Российские ракетные войска и артиллерия в течение суток уничтожили более тысячи военных объектов на Украине. В том числе ликвидировано 58 пунктов управления, сообщил официальный представитель Минобороны Росии генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001 военному объекту Украины", - сказал Конашенков на брифинге.

По данным генерала, поражены 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт. Нанесены удары по районам скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье и десятке других, передает ТВЦ.

Также силами ВС Росси и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная. Несмотря на то, что националисты превратили город в укрепрайон, серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов удалось избежать.

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