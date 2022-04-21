В России с коронавирусом госпитализированы еще 2928 человек

Выявлено 8875 случаев

За сутки в России госпитализированы 2928 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 8875 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 616 человек, из них госпитализирован только 152.

Выздоровели за сутки 14182 человека. Скончались 197 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 18110861 человек. Умерли 374368 зараженных. Вылечились 17437610 заболевших.

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