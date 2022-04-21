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Россиян попросили не экспериментировать на майские праздники

11:48
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Мы выходим из двухлетнего бдения, заявил Онищенко

Россиянам посоветовали не экспериментировать со сменой климатической зоны на майские праздники.

Из-за ковидных ограничений адаптационные возможности организма ослабли, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Поэтому в этом году лучше никуда не выезжать и провести праздники в привычной климатической зоне.

"Мы выходим из двухлетнего бдения, поэтому мы отдыхаем дома, мы находимся на воздухе, мы соблюдаем режим. Мы вспоминаем то, что мы забыли за этот период, и набираемся сил в условиях той климатической зоны, в которой мы длительное время живем, мы не испытываем свои адаптационные возможности", - заметил академик.

Важно как можно больше гулять на свежем воздухе – не менее 10 тысяч шагов за день, сбалансированно питаться, не переедать и отказаться от алкоголя.

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