ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столицу идет майская жара

11:58
  • четверг
  • 21 апреля 2022

Термометры покажут плюс 20

Погода в московском регионе опережает привычный график на 10 градусов. Мощное потепление начнется в пасхальные выходные, возможны грозы.

Аномально теплая погода сохранится в Москве
Долгожданная весна: синоптики обрадовали москвичей

"Столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне буду штурмовать отметку в плюс 20. В Москве это плюс 18 - плюс 20, по области - плюс 16 - плюс 21. Это показатели мая, мы идем с опережением климатического графика почти на 10 градусов", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

21 апреля ожидаются аномальные дожди, выпадет до 15 миллиметров осадков - это 35% месячной нормы. Вечером дождь закончится. По словам метеоролога, Пасха станет отправной точкой, после чего весна пойдет в наступление по всем фронтам. Днем в воскресенье ожидается до плюс 14 - плюс 16, в понедельник – до плюс 19 градусов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.