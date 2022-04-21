В столицу идет майская жара

Термометры покажут плюс 20

Погода в московском регионе опережает привычный график на 10 градусов. Мощное потепление начнется в пасхальные выходные, возможны грозы.

"Столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне буду штурмовать отметку в плюс 20. В Москве это плюс 18 - плюс 20, по области - плюс 16 - плюс 21. Это показатели мая, мы идем с опережением климатического графика почти на 10 градусов", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

21 апреля ожидаются аномальные дожди, выпадет до 15 миллиметров осадков - это 35% месячной нормы. Вечером дождь закончится. По словам метеоролога, Пасха станет отправной точкой, после чего весна пойдет в наступление по всем фронтам. Днем в воскресенье ожидается до плюс 14 - плюс 16, в понедельник – до плюс 19 градусов, передает РИА Новости.

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