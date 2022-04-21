Россия оштрафовала Google на 11 миллионов рублей

Компания не удалила ложную информацию о спецоперации

Российский суд оштрафовал американскую компанию Google на 11 миллионов рублей за неудаление фейков о спецоперации в Украине.

Решение вынес Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы. Так, компания обязана выплатить четыре миллиона рублей штрафа за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине и семь миллионов рублей за YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии в России.

Речь идет о роликах запрещенной в России организации "Правый сектор", запрещенного в России батальона "Азов" и других неонацистских украинских группировках.

В пятницу, 22 апреля, суд собирается рассмотреть еще один подобный протокол в отношении Google, уточняет "Интерфакс".

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